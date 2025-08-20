103cm・Kカップの道産子グラドルとして人気の白川のぞみ（しらかわ・のぞみ）さんが、9th DVD「家政婦ののぞみ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：160分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2022年のデビュー当時から、DVDリリースは10本までと決めて活動してきたので、いよいよ大詰めを迎えている白川さん。9th DVDはタイトル通り家政婦という役柄で、とあるお屋敷のご主人様（＝視聴者）に仕える物語。3月に都内近郊のスタジオで撮影された映像である。

――魅惑の役柄ですね。

【白川のぞみ】 いままでは「Sっ気のある子」という設定が多かったのですが、今作はめちゃくちゃドMです（笑）。学生時代にそういう性格になるきっかけがあり、ご主人様にその記憶を呼び起こされる……みたいな展開になっています。

――シーンとしては？

【白川のぞみ】 玄関で「はじめまして」と挨拶するところから始まり、部屋を掃除したり、汗をかいてお風呂でシャワーを浴びたりします。学生時代の回想シーンでは、教室で制服を着て本を読むところなども楽しめます。

――オススメは？

【白川のぞみ】 トレンチコートを着て、ご主人様とカフェに出かけるシーンです。後ろの席にお客さんがいるというのに、いたずら好きのご主人様がコートを脱がしちゃうんです。お客さん役はスタッフの方なのですが、ちょっとスリルのある演出を推したいです。

――DVDリリースも残すところあと1本ですね。

【白川のぞみ】 年内か年明けになるか、リリース時期は悩みどころですが、次が本当にラストです。その後はコスプレ系のイベントに出たり、SNSや動画配信に力を入れていけたらなと考えています。

地元の北海道に住む友達が上京するそうで、2人で一緒に活動していきたいとのこと。グラビア活動そのものを卒業するわけでないと思うが、この先の動向は話題を集めそうだ。8月31日にツインメッセ静岡で開催される「コスホリック42」にも、サークル名「のぞみふぁーむ。」で参加が決定。「活動の幅を広げていきます！」とPRした。