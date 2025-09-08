歯科衛生士としても働くコスプレイヤーの近衛りこ（このえ・りこ）さんが、1st DVD「もっと近くに」（発売元：竹書房、収録時間：60分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月31日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

制服がメイド服、萌え歯科こと「アキバ歯科」で働いている近衛さんは、もともとアニメや漫画が大好き。コスプレイベントに遊びに行くうちに撮影会をやってみないかと誘われ、次々とファンを獲得してきた叩き上げの人気者である。

――1st DVDはどんな内容ですか？

【近衛りこ】 初挑戦なので私がやりやすいように、監督さんが「歯科衛生士と患者」を軸にしたストーリー仕立ての映像にしてくれました。5月に千葉県や働いている歯科を利用してロケが行なわれました。

――シーンとしては？

【近衛りこ】 患者さんを診察するシーンから始まり、仲よくなってデートに出かけたり、家で一緒に過ごす流れになっています。特に診察室でのオフショットをSNSに公開したら、すごく反響がありました。

――オススメは？

【近衛りこ】 お泊りするシーンです。食事をしてから寝室に移動し、ワンピースを脱ぐのですが、手のひらに収まるくらいのマイクロ水着で魅せます。「絶対に着たい！」と相談して決めた水着だし、ぜひ楽しんでもらえればと思います。

――ほか注目は？

【近衛りこ】 海に遊びに行くシーンです。屋外が苦手なので目がぜんぜん開きませんでしたが、上を向きながらがんばって笑顔を作りました。「きっと眩しいんだろうな」と思って、温かい目で視聴してほしいです（笑）。

初めてのDVDイベントも、参加チケット完売の大盛況。「ずっと写真ばかりだったので、動画を喜んでくれたファンの方々も多かったし、機会があればまた挑戦したいです」と抱負を述べた。2nd DVDリリースのアナウンスはないが、その集客力からも期待したいところ。会える日はSNSにまとめられているので、早速チェックしよう。