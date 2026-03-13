物理容量33％アップ！ 4000心の多心光ファイバケーブルが登場　フジクラが国内データセンター向けに

生成AIやクラウドサービスの普及により、大容量化が進むデータセンター。こうした中で求められる技術のひとつが、データセンターを物理的つなぐ“光ファイバケーブルの高密度化”である。

フジクラは、2026年3月9日、国内データセンター向けに、「4000心」の多心光ファイバケーブルを製品化したことを発表した。これまで同社が国内データセンター向けに最大3000心の光ファイバケーブルを供給してきた中で、単純な心数ベースの物理容量は1.33倍に拡大する（実効容量は様々な要素に左右される）。

今回製品化された「4000心SWR /WTC」は、フジクラ独自の多心一括融着が可能な間欠固定型光ファイバリボン（SWR・Spider Web Ribbon）を実装した、細径高密度型光ファイバケーブル（WTC・Wrapping Tube Cable）である。

4000心SWR /WTCでは、国内の地下管路への布設向けに最大外径を「23mm」に抑えつつ高密度化を実現。機械特性や光学特性も同社の3000心ケーブルと同等の特長を有している。さらに、16心と8心の融着接続に対応することで、融着接続回数や成端架でのファイバ収容作業を効率化する。

なお、フジクラでは、ハイパースケーラーのデータセンター向けに、1万3824心で外径40㎜以下に押えた多心光ファイバケーブルも展開している。