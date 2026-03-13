【最大30%オフ】人気ゲーミングモニターが大幅値下げ、JAPANNEXTホワイトデーセール開催

JAPANNEXTは3月13日、ホワイトデーにあわせて特別セールを行うことを発表した。期間は3月13日から3月22日23:59までの限定で、Amazon.co.jpにて提供される。選りすぐりの液晶モニターが最大30%オフで手に入るチャンスとなっている。

JAPANNEXTのホワイトデーセールは、高解像度と高リフレッシュレートを備えたゲーミングモニターや有機ELモニターなど、幅広いラインアップが特徴だ。たとえば、「JN-i27G1836UF-C6」という27インチの4Kゲーミングモニターは通常価格55,980円が、セール価格39,186円で販売される。他にも13.3インチの有機ELフルHDモバイルモニター「JN-MD-OLED1331FHDR」が19,984円になる。

同一機種を2台購入すると合計金額からさらに5%のディスカウントが適用されるキャンペーンも実施中だ。この機会に、2台のディスプレイでふたりで楽しむデジタル体験を格上げしてみてはいかがだろう。

3月13日から22日までの限定期間で、Amazon.co.jpの特設会場でセール商品をチェックできる。この機会を逃さず、最新のディスプレイ技術をお得に手に入れよう。