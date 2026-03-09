JAPANNEXTのゲーミングモニターが最大30%オフ！ Amazon限定「新生活セール」開催

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは3月9日から3月13日までの期間、Amazon.co.jp限定で「新生活ゲーミングモニターアップグレードセール」を開催する。セールでは、同社の選りすぐりのゲーミングモニターが最大30%オフで購入可能だ。

　JAPANNEXTの「新生活ゲーミングモニターアップグレードセール」では、ゲーマーにとって重要な仕様を備えたモニターがラインナップされている。例えば、27インチのIPSパネルを搭載した4Kゲーミングモニター「JN-i27G1836UF-C6」は通常価格55,980円のところ、39,186円で購入可能だ。同モデルは4KとフルHDの切り替えが可能で、リフレッシュレートも180Hzと360Hzに対応する。

　また、WQHD解像度の165Hz対応の「JN-T27G165Q-HSP」は、通常価格26,480円が18,536円で販売される。他にも、一般的なフルHD環境での使用を考慮した24.5インチの「JN-i245G144F」、そして持ち運び可能な15.6インチのモバイルモニター「JN-MD-156i144FHDR」など、多様な製品が対象となっている。これらの製品は全て、Amazonの特設ページで購入できる。

