【60インチ×4K】JAPANNEXT「JN-V60U-M」登場　VAパネル採用・HDR対応で99,800円

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは2月26日、60インチの大型4K液晶モニター「JN-V60U-M」を99,800円（直販価格:税込）で発売すると発表した。

　新発売の「JN-V60U-M」は、VAパネルを採用した60インチの大画面モニターで、フルHDの4倍にあたる4K解像度（3840×2160ピクセル）を提供する。これにより、複数のウィンドウを同時表示することが可能となり、作業の効率を大幅に高めることができるだろう。また、高コントラスト比4000:1とsRGB:98%の広色域により、色鮮やかな映像表現が可能だ。

　本製品はHDR機能を備えており、明るい部分も暗い部分も鮮明に描き出す。このため、ブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームの映像が一層リアルに楽しめるとしている。インターフェース面ではHDMI 2.0を3ポート搭載し、パソコン、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなど多くのデバイスと接続できる。

　加えて、USBメモリによる簡易デジタルサイネージ機能を持ち、屋内での使用に適している。300×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛けやスタンド取り付けが可能。さらに8W×2のスピーカーを内蔵し、便利なリモコンが付属している。保証期間は2年だが、3年保証モデル「JN-V60U-M-H3」と5年保証モデル「JN-V60U-M-H5」も用意されている。

