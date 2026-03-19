“白で統一したい人”必見　JAPANNEXTの32インチモニターが約2.9万円で登場

JAPANNEXTは、32インチのVAパネルを搭載したフルHD液晶モニター「JN-V32FLFHD-W」を28,980円（直販価格:税込）で発売する。白で統一されたスタイリッシュなデザインが特徴で、オフィスや家庭での使用に最適な製品だ。

「JN-V32FLFHD-W」は、白基調の外観を採用したスタイリッシュな32インチの液晶モニターで、本体カラーは爽やかなホワイト。モニターベゼルも白で統一され、部屋全体を明るく演出することができる。さらに、スタンドのシルバーカラーが白基調の中にアクセントを加えている。この製品はsRGB100%の色域と4000:1の高コントラスト比を誇るVAパネルを備え、色鮮やかな映像表現を可能にしている。

また、最大輝度250cd/m²のパネルを搭載し、動画や写真もクリアで美しく表示されるという。フリッカー軽減やブルーライト軽減モードを搭載しているため、長時間視聴しても目に優しい設計となっている。さらに、AdaptiveSync(FreeSync)にも対応し、滑らかで美しい映像を提供する。

「JN-V32FLFHD-W」は、多様なインターフェイスを備えており、HDMI 1.4とVGAに対応。古いパソコンとの接続も可能で、幅広い用途に利用できる。サイズはおよそ高さ507mm×幅715mm×奥行188mm(スタンド有り)、重量は約4.8kg。VESAマウントも100×100mmに対応しており、モニターアームへの取り付けが容易だ。2年間のメーカー保証付き。