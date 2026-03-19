34インチUWQHDゲーミングモニターが5万円以下、165Hz対応モデル「JN-IPS34G165UQ2」

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　JAPANNEXTは3月19日、新たに34インチIPSパネル搭載のUWQHDゲーミングモニター「JN-IPS34G165UQ2」を47,980円（直販価格:税込）で発売した。

　JN-IPS34G165UQ2は、フルHDの約2.4倍の解像度を誇るUWQHD（3440×1440）を備え、視野角178度の高画質IPSパネルにより、どんな角度でも美しい映像を提供する。21:9のアスペクト比を採用し、FPSやMMOゲームのような表現力が求められるジャンルにも最適だという。

　ゲームプレイ中のスムーズさを追求し、165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、コマ落ちなしの滑らかな映像表現を可能にしている。さらに、PS5ともWQHD:120Hzでの接続が可能で、家庭用ゲーム機でもその能力を存分に発揮する。

　HDR対応により、明暗差のある映像もリアルに再現。複数の入力を同時に表示できるPBP/PIP機能や、AdaptiveSync(FreeSync)でティアリングのない快適なプレイ環境を実現する。長時間使用も考慮し、フリッカーフリーやブルーライト軽減機能も搭載。

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