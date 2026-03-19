JAPANNEXT、USB-C給電65W対応の21.5型IPSモニター発売｜価格約1.7万円

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　JAPANNEXTは3月19日、新たなフルHD液晶モニター「JN-i215FHD-C6」をECサイト限定で発売した。価格は16,980円（直販価格:税込）。

　JN-i215FHD-C6は、21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD（1920×1080）解像度に対応する。IPSパネルにより上下左右178°の広視野角を実現し、どの角度からでも色やコントラストの変化が少ない。そのため、映画鑑賞や長時間の作業にも最適なモデルである。

　このモニターは、HDMI 2.0とUSB-Cを装備しており、USB-C経由で最大65Wの給電が可能だ。この機能により、対応するノートPCであれば映像出力と同時に充電も行うことができ、スマートにケーブルを一本化できる。AdaptiveSync(FreeSync)にも対応しており、なめらかな映像体験を提供するという。

　その他の特徴としては、ブルーライト軽減モードやフリッカーフリーを搭載し、目の負担を軽減する設計になっていることが挙げられる。さらに、VESAマウント（75×75mm）に対応しているため、モニターアームの取り付けも可能だ。スピーカーも内蔵されており、2年間のメーカー保証が付いている。

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