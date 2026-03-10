このページの本文へ

自分が好きなカメラに投票してカメラを貰おう!!「カメラグランプリ2026 あなたが選ぶベストカメラ賞」投票開始!!

2026年03月11日 00時01分更新

文● 編集● ASCII

　今年もおカメラファンの年に1度のお楽しみ「CP+」が終わり、次は「カメラグランプリ」の季節です。

カメラグランプリ2026「あなたが選ぶベストカメラ賞」投票開始

　みなさんも愛読しているに違いないカメラ・写真雑誌&WEBの編集部で構成されるカメラ記者クラブが主催する、年に1度のイベントで、優秀なカメラやレンズを表彰するものです。

　昨年のカメラグランプリ2025の大賞はキヤノン「EOD R1」、レンズ賞はソニー「FE 28-70mm F2 GM」でした。

カメラグランプリ2026「あなたが選ぶベストカメラ賞」投票開始

カメラグランプリ2025大賞・キヤノン「EOD R1」

カメラグランプリ2026「あなたが選ぶベストカメラ賞」投票開始

カメラグランプリ2025レンズ賞・ソニー「FE 28-70mm F2 GM」

　アスキー編集部みやのプロも、選考委員としてプロカメラマンのみなさんに混じって審査するのですが、ユーザーのみなさんも好きなカメラに投票できます。

　それが、カメラグランプリ2026「あなたが選ぶベストカメラ賞」です。カメラ記者クラブのホームページからだれでもWeb投票ができるうえ、投票した人には抽選でカメラやレンズ、撮影用品がプレゼントされるというお楽しみつきですから、ぜひ投票しておきましょう。

　そのうえ、この1年間に発売となった全メーカーのカメラと交換レンズの一覧ができるのも、投票の楽しみです。自分が買ったカメラに投票するのはもちろんですが、あこがれのカメラやレンズに入れるのも、結果がどうなるのか楽しみですね。

投票カメラ一覧

・OMデジタルソリューションズ
　OM SYSTEM OM-5 Mark II、OM SYSTEM OM-3 ASTRO

・キヤノン
　EOS R6 Mark III、PowerShot V1、EOS R50 V、EOS C50

・ケンコー
　サンリオキャラクター トイカメラ SWEETS、PIENIFLEX M、ディズニーキャラクター

・シグマ
　BF

・ソニー
　FX2、RX1R III、α7 V、

・ニコン
　Z5II、ZR

・ハッセルブラッド
　X2D II 100C

・パナソニック
　LUMIX S1II、LUMIX S1IIE

・富士フイルム
　GFX100RF、X half、X-E5、X-T30 III、instax mini 41、instax mini LiPlay+、instax mini Evo Cinema

・ライカ
　M EV1、Q3モノクローム

・リコーイメージング
　RICOH GR IV、RICOH GR IV HDF、RICOH GR IV Monochrome

・LOMO
　MC-A

　昨年のあなたが選ぶベストカメラ賞はキヤノン 「EOS R5 MarkⅡ」、あなたが選ぶベストレンズ賞はキヤノン 「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」と、大賞とはちがうのが面白いですね。

カメラグランプリ2026「あなたが選ぶベストカメラ賞」投票開始

2025のあなたが選ぶベストカメラ賞はキヤノン 「EOS R5 MarkⅡ」

カメラグランプリ2026「あなたが選ぶベストカメラ賞」投票開始

2025のあなたが選ぶベストレンズ賞はキヤノン 「RF70-200mm F2.8 L IS USM Z」

★投票でもらえる賞品はこちら!!!

カメラグランプリ2026「あなたが選ぶベストカメラ賞」投票開始

カメラグランプリ2026「あなたが選ぶベストカメラ賞」投票開始

カメラグランプリ2026「あなたが選ぶベストカメラ賞」投票開始

　「写真の日」である6月1日に開催されるカメラグランプリの授賞発表は、写真の日の恒例行事のひとつとなっています。なお、一般への公開は5月18日または5月20日発売のカメラ誌及び加盟媒体のWEBにて行われます。

カメラグランプリ2026「あなたが選ぶベストカメラ賞」投票開始

★投票受付期間
　2026年2月26日（木）10時00分～2026年4月6日（月）23時59分

