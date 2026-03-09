3玉まで同一価格！得々「あさりたっぷりうどん」など春の具盛祭

うどんチェーン「得得」は3月10日から、期間限定フェア「春の具盛祭」を開催します。

あさりたっぷりうどんや大海老天3尾うどんが登場！

春の具盛祭」では、貝のだしを使ったうどんや大海老天を使ったメニューなど、旬の素材を取り入れた具だくさんのうどんメニューが登場します。

また、ミニかつ丼、ミニネギトロ丼、ミニ親子丼、ミニ得とり唐天丼の4種類からミニ丼を選べるセットも用意されます。

▲あさりたっぷりうどん 単品1090円、選べるミニ丼セット1420円

あさりをたっぷり使用したうどんです。あさりの旨みが溶け込んだ特製だしが特徴で、磯の香りとだしの風味が調和した一杯とされています。

▲ピリ辛ごまだれつけ麺（得とり唐天・ちくわ天付き） 単品1050円、選べるミニ丼セット1380円

コクのあるごまだれに辛みを加えたつけ麺です。得とり唐天とちくわ天を添え、具だくさんの構成となっています。

▲彩り大海老天おろしうどん（3尾盛り） 単品1530円、選べるミニ丼セット1860円

サクサクに揚げた大海老天を3尾使用したうどんです。おろしうどんに大海老天を合わせ、彩り豊かな具材を添えた具だくさんの一杯です。

・九州産黒毛和牛の肉ぶっかけうどん 単品1190円、選べるミニ丼セット1520円

・彩り得とり唐天おろしうどん 単品930円、選べるミニ丼セット1280円

・彩り大海老天おろしうどん 単品1050円、選べるミニ丼セット1380円

・彩りちくわ天おろしうどん 単品810円、選べるミニ丼セット1140円

・彩り海鮮ちらし丼 単品960円、セット1290円

・うなトロ丼 単品960円、セット1290円

なお、得得では、うどん3玉まで同一価格で注文できます。

大海老天やあさりなど、春の具材をたっぷり使ったうどんがそろい、季節の食事を気軽に楽しめるのがうれしいフェアです。



「得得」は関西を中心に展開しているうどんチェーン。



フェアは5月20日までとなります。気になる人は、期間中にお店に足を運んではいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。