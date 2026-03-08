「バイオハザード レクイエム」は、冒頭の探索から恐怖感たっぷり。とくにヘッドホンだと、グレースの震える呼吸が恐怖を煽る。映像と合わさると最凶の恐怖が味わえるのだ。

そんな「バイオハザード レクイエム」を、コストを抑えたゲーミングPCにイチオシのRadeon RX 9060 XT 16GB搭載ビデオカードでプレイ。快適にプレイできるグラフィックス設定を確認していこう。

高描画な映像で恐怖を楽しもう

最凶の恐怖を体験するには、グラフィックスの品質が大切になる。幸いなことに「バイオハザード レクイエム」のGPU負荷は軽めとなっているが、正確な光の挙動を反映するレンダリング方式のパストレーシングを効かせると負荷は爆上がりだ。ただ、現状Radeonビデオカードでは、パストレーシングの設定は出てこないようになっている。

パストレーシング＆高精細なWQHD解像度、または4K解像度（OLEDディスプレーなら漆黒を再現できるためなお良し！）でのプレイは最高のひと言だが、そのためには最低でも9万円台のGeForce RTX 5060 Ti 16GBが必要になるため、お財布に厳しい。

今回のメインターゲットは、6万円台のRadeon RX 9060 XT 16GB搭載ビデオカードだが、参考として一部の設定で上位のRadeon RX 9070 XTと、パストレーシングプレイを狙えるGeForce RTX 5060 Ti 16GBのパフォーマンスもチェックしていこう。

テスト環境 CPU AMD「Ryzen 7 9700X」

（8コア/16スレッド、最大5.5GHz、TDP65W） CPUクーラー ASRock「Challenger 360 Digital」

（簡易水冷、360mmサイズラジエーター） マザーボード ASRock「B850 Challenger WiFi」

（AMD B850、ATX） メモリー CORSAIR「CMK32GX5M2B6400C32」

（16GB×2、DDR5-6400） ビデオカード ASRock「Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC」

（AMD Radeon RX 9060 XT、16GB GDDR6）

ASRock「Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB OC」

（AMD Radeon RX 9070 XT、16GB GDDR6）

INNO3D「GeForce RTX 5060 Ti 16GB TWIN X2 OC」

（NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti、16GB GDDR7） ストレージ Sandisk「WD_Black SN850 NVMe 2TB」

（M.2 SSD 2TB、PCIe 4.0×4） PCケース CORSAIR「FRAME 4000D RS ARGB」（ミドルタワー、ATX） 電源ユニット CORSAIR「RM1000x 2024 Cybenetics Gold ATX3.1」

（1000W、80PLUS GOLD） OS Microsoft「Windows 11 Home」

Radeonシリーズは昨年末にアップデートされ、AIによる機械学習に対応したAMD超解像技術「AMD FSR Redstone」（FSR 4）が使えるようになった。「バイオハザード レクイエム」の対応を期待したが、残念ながら機械学習を利用したアップスケーリングとフレーム生成は有効にならなかった。今後のアップデートに期待したい。