【700g・WUXGA対応】JAPANNEXT、14インチIPSタッチ搭載モバイルモニター「JN-MD-IPST14WX」発売｜25,980円

　JAPANNEXTは2月26日、最新のモバイルディスプレイ「JN-MD-IPST14WX」を発売すると発表した。この新製品は、14インチのIPSタッチパネルを搭載し、WUXGA(1920×1200)解像度を持つ。価格は25,980円（直販価格:税込）だ。

　JN-MD-IPST14WXは、多様な環境での使用に最適なモバイルディスプレイとして設計されているという。広視野角を持つIPSパネルとWUXGA解像度により、視認性が高く、フルHDの解像度と比較して11%多くの縦方向のコンテンツを表示できる。このディスプレイは画面のスクロールやピンチズームなどが可能な10点マルチタッチ機能を備え、Windows環境で操作可能だ。さらに、軽量設計で約700g、厚さ12mmのコンパクトなボディが特徴だ。

　モニターの背面には自立式のキックスタンドが搭載されており、ポータブルなソフトケースも付属しているため、外出先やリビングなどでの使用も容易に行える。また、USB-CやminiHDMIといった豊富なインターフェイスを備え、電源供給と映像伝送を一本で行うことが可能だ。

　さらに、ブルーライトカット機能やフリッカー軽減機能を備えて、長時間使用でも目に優しく、1W×2のスピーカーを内蔵することで、ゲームや動画視聴にも対応する。VESAマウントにも対応しており、モニターアームへ取り付けも可能だ。

　この製品はAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどを通じて購入可能で、2年間のメーカー保証が付いている。

