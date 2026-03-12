10.5インチIPS＋5点マルチタッチのモバイルモニター　JAPANNEXTが16,980円で発売

　JAPANNEXTは、10.5インチのIPSパネルを搭載し、5点マルチタッチ対応のフルHD+(1920×1280)解像度モバイルモニター「JN-MD-iET105FP」を、3月12日に16,980円（直販価格:税込）でECサイト限定発売する。

　JN-MD-iET105FPの最大の特徴は、10.5インチのIPSパネルが生み出す美しい映像表現だ。縦の解像度1920×1280ピクセルは、従来より18%多くのコンテンツを表示できる。さらに、5点マルチタッチによって直感的な操作を可能にし、特にWindows環境でその力を発揮する。

　軽量で薄型という点も見逃せない。本体はわずか280gで、最薄部は10mmとなっている。このため、持ち運びが容易であり、家庭やオフィスを問わずどこでも使用可能だ。HDR400相当の輝度や100%sRGBの色域を持つこのモニターは、プレゼンテーションからゲーム、動画視聴に至るまで、幅広い用途に対応している。

　また、モニターには入力端子として2つのUSB-Cと1つのminiHDMIが装備されており、ハイブリッド対応により電源と映像を一本で送信可能だ。フリッカーやブルーライトを軽減する機能も搭載しており、目の疲れを軽減する。さらに、1W×2のスピーカーや75×75mm VESAマウントにも対応することで、使用の幅が広がる。

