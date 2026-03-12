JAPANNEXT、27型4Kゲーミングモニター発売　PS5の4K/120Hz対応でAmazon限定

JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルを採用した4K解像度のゲーミングモニター「JN-i27G175U-HSP-W」を3月12日に発売する。価格は50,980円（参考価格:税込）で、Amazon限定販売となる。

JN-i27G175U-HSP-Wは、ゲーミングに特化した機能だけでなく、デスクワークにも適した高精細表示を可能にする。4K解像度はフルHDの約4倍の作業領域を提供し、高い生産性を実現する。このモニターは、白を基調としたデザインで、爽やかな空間作りに貢献し、スタンド部分にはシルバーを採用しアクセントを加えている。

高輝度の400cd/m2と広色域であるsRGB:99%、DCI-P3:89%に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、リアルで色鮮やかな映像を表示するという。さらに、PS5との4K:120Hz接続も可能で、コンソールゲームも思う存分楽しむことができる。多様な入力デバイスや機器とも簡単に接続できるよう、HDMI 2.1とDisplayPort 1.4の各2ポートを備える。

昇降式多機能スタンドと、PBP（Picture by Picture）やPIP（Picture in Picture）などの機能が搭載されており、複数のデバイスを同時に使用するユーザビリティを向上させている。また、VRR（可変リフレッシュレート）やAdaptiveSync（FreeSync）にも対応し、滑らかで断続のない映像を提供する。このモニターには2年間のメーカー保証があり、長期間安心して使用できる。