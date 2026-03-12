JAPANNEXT、4K/175Hz対応の白いゲーミングモニター「JN-IPS27G175U-W」

JAPANNEXTは3月12日、27インチIPSパネルと175Hzのリフレッシュレートを搭載した4K解像度ゲーミングモニター「JN-IPS27G175U-W」を56,980円（直販価格:税込）で発売した。ホワイトの本体カラーが特徴的で、デザイン性と性能を兼ね備えている。

JN-IPS27G175U-Wは27インチサイズで、4K(3840×2160)解像度を持ち、フルHDの約4倍の作業領域を実現する。ゲームプレイに必要な滑らかさを提供するため、175Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度を備え、ストレスのない映像体験が可能だという。HDR400相当の性能を持ち、広色域で明暗差を鮮やかに表現する。

ホワイト基調のデザインは、環境を明るくし、他のデバイスと合わせやすい。入力端子にはHDMI 2.1×2とDisplayPort 1.4×2を装備し、PS5との4K:120Hz接続を可能にした。さらに、可変リフレッシュレート(VRR)対応でティアリングを防ぎ、PBP機能やPIP機能により複数の入力を同時に表示できる。

音響面では2W×2のスピーカーを内蔵し、VESAマウント対応でカスタマイズも容易。眼に優しい技術も搭載し、長時間の使用にも配慮している。この製品には2年間のメーカー保証がついており、安心して利用できる。