MSI、ホワイトデザインのATX電源「MAG A1000GL PCIE5 WHITE」を発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、PCIe 5.1およびATX 3.1対応の80 PLUS GOLD認証電源ユニット「MAG A1000GL PCIE5 WHITE」を3月6日に発売する。価格は30,980円。

「MAG A1000GL PCIE5 WHITE」は、Nvidia GeForce RTX 50シリーズグラフィクスカードとの組み合わせに最適化された最新デザインの電源ユニットだ。12V-2x6コネクタが黄色に彩色されており、挿し込み具合がはっきりと確認できるので安全性が高い。また、PCIe 8ピンコネクタも4基搭載しており、多様なグラフィックスカードに対応可能である。

全体がホワイトで統一されたデザインが特徴の「MAG A1000GL PCIE5 WHITE」は、ホワイトPCを自作するユーザーには特に魅力的だ。コンパクトな筐体は奥行き150mmで、ほとんどのPCケースにスムーズに組み込めるという。冷却性能と静音性を両立させる135mmのFluid Dynamic Bearingファンを装備し、産業レベルの保護機能（OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP）も備えている。さらに、7年間の長期保証が付く。