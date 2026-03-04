MSI、新ATX電源を投入　RTX 50シリーズ対応・Platinum認証で7年保証

エムエスアイコンピュータージャパンは、3月6日に新たなPCIe 5.1およびATX 3.1対応の80 PLUS & Cybenetics Platinum認証電源ユニット「PRO A1000PL PCIE5」と「PRO A850PL PCIE5」を発売する。この新製品は、最新のNvidia GeForce RTX 50シリーズとの組み合わせに最適なモデルであり、12V-2x6コネクタが黄色にカラーリングされており、挿し込み具合が一目でわかる設計が特徴である。

「PRO A850PL PCIE5」は25,980円、「PRO A1000PL PCIE5」は27,980円で販売される。これらの製品は、幅広いグラフィックスカードへの接続が可能な3基のPCIe 8ピンコネクタを搭載した高効率ATX電源ユニットであり、また、柔らかく取り回しやすいエンボス加工のモジュラーケーブルを採用しているため、ケーブル整理が容易になる。

さらに、製品は奥行150mmのコンパクトサイズで、PCケースにスムーズに組み込める。また産業レベルの保護機能（OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO）を搭載し、7年の製品保証を実現しているため、信頼性も高い。