ゴルフの才能を活かしながら、幅広い分野で活躍する山内鈴蘭（やまうち・すずらん）さんが、6th DVD「すずらんまんかい」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：100分、価格：4620円）の発売記念イベントを2月22日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

1年ぶりのリリースとなる6th DVDは、2nd写真集「おきにいり」と同時ロケによるもので、2025年夏にタイのパタヤで撮影された映像。開放的な南国リゾートを舞台に、無邪気で可愛い部分と大人の女性らしさの両方が楽しめるようになっている。

――シーンの紹介を。

【山内鈴蘭】 ヴィラのプールサイドでくつろいだり、麦わら帽子をかぶって外を散歩したり、夜の寝室で黒のランジェリーを披露したりも。ファンの方々から「歴代作品のなかで一番ドキドキした」という意見もいただきましたし、山内鈴蘭の集大成です！

――オススメは？

【山内鈴蘭】 夕暮れ時にバスルームでシャワーを浴びるところです。窓から差し込む光と水が調和して、幻想的で美しいシーンに仕上がりました。グラビアあるあるですが、泡で体を洗ったりするところも楽しんでほしいです。

――ほか注目は？

【山内鈴蘭】 エメラルドグリーンのビキニで海を走ったりするシーンです。やっぱり元気印というか、「鈴蘭といえば天真爛漫」が一番よく表現できているんじゃないかと。一緒に旅行しているような気分になれる点でも推したいです。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【山内鈴蘭】 現状維持でいこうと考えています。（年齢的に）グラビアもあと何回できるか分かりませんし、仕事で関わる方々との縁を大切にしながら過ごす1年にしたいです。よく聞かれる恋愛＆結婚についても……現状維持（＝発表はない）ということで（笑）。

3月6日～8日にパシフィコ横浜で開催される「第60回 ジャパンゴルフフェア2026」の公式アンバサダーにも就任。「昨年の来場者は5万人を超えましたし、本当に大きなフェスです。私もイベントステージや各ブースでトークショーをやるのでぜひ遊びに来てほしいです」とPRした。