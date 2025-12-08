AKB48／SKE48卒業後もバラエティーやグラビアで大活躍。特技のゴルフを活かしたアパレルブランド「Gorurun（ごるらん）」もプロデュースする山内鈴蘭（やまうち・すずらん）さんが、2nd写真集「おきにいり」（発行元：双葉社、定価：4180円）の発売記念イベントを11月30日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

1年ぶりの2nd写真集は、今夏にタイのパタヤで撮影されているのだが、当初は国内ロケの予定だったそうだ。「どうしても海外に行きたい」と考えた山内さんは、ゴルフの仕事で関わるいろいろな企業から協賛を獲得。前代未聞の離れ業で海外ロケを実現させた点では、プロデューサーとしての手腕にも価値を見い出せる1冊と言えるだろう。

――お見事ですね。

【山内鈴蘭】 タイはゴルフ天国と呼ばれていますし、私も行くのが夢だったので、みなさんのおかげで叶えることができて本当にうれしいです。象に乗ったり、海に入ったり、とにかく南国を楽しみながらロケに臨むことができました。

――前作は「昭和レトロ」でしたが、今作はどういうコンセプトですか？

【山内鈴蘭】 「歴代で一番好きだった元カノ」です。昔の写真を眺めて、「鈴蘭ってこういう顔をしてたよな」「こんな表情をすることがあったよな」みたいな、そんなノスタルジックでエモい瞬間を表現しようとがんばりました。

――お気に入りは？

【山内鈴蘭】 いままで挑戦したグラビアのなかでは、最も脱いだかなと思っていて、すべての写真がお気に入りです。最後までストーリー性のある構成で、ページをめくるたびにセクシー度が増していく点もおもしろいと思います。フルーツと一緒に撮った写真も、おしゃれ感と露出で攻めているので見てほしいです。

――2025年はどんな年になりましたか？

【山内鈴蘭】 ゴルフやグラビアの仕事も含めてすごく充実していたし、責任感や女性としての目標など、いろいろなことを考えさせられる1年でした。特に企業の協賛を自分で引っ張って写真集を作るなど、いろいろな出会いを繋げることができたのは成長したなと思います。

YouTubeの「鈴蘭ゴルフチャンネル」では、「2nd写真集の撮影裏側、ぜんぶ見せます！」というタイトルの動画でメイキングが公開されているので要チェック。2026年1月10日には、同時ロケに寄る6th DVD「すずらんまんかい」もリリースされる。