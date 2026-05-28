AMD Ryzen 9 9950X3Dへ無料アップグレードも！ サイコムのハイエンドゲーミングPCが登場

サイコムは5月28日、ハイエンドゲーミングPCの特別モデル「G-Master Spear BF360 Limited Edition」を発表した。商品は同日より販売開始で、価格は1,248,110円からとなり、公式オンラインショップにて購入が可能だ。初回受注分30台限定で、CPUの無料アップグレード特典も提供される。
G-Master Spear BF360 Limited Editionは、Noctuaの「NH-D15 G2」空冷クーラーとサイコム独自の「Hydro LC Graphics Plus GeForce RTX5090 32GB」水冷ビデオカードを組み合わせたゲーミングPCだ。統一感のあるホワイトデザインと高冷却・高静音性を実現し、エアフローの最適化により、優れた冷却性能と静音性を誇る。この特別モデルは、AMD Ryzen 9000シリーズCPUを搭載し、ゲーミングだけでなく、映像編集などのクリエイティブ作業でも高いパフォーマンスを発揮する。
搭載するビデオカードは、フル水冷システムによりGPU、ビデオメモリ、電源周りを効率的に冷却。CPUクーラーは、140mmファン2基を装備した大型ヒートシンクで、最適なエアフローと圧力性能を提供する。また、ASRockのホワイト基調の「X870 Challenger WiFi White」マザーボードも使用しており、機能美を兼ね備えた設計となっている。
ケースには、石目調のフロントパネルとSimpliCable配線システムを持つ、Pro Gamers Group社の「HAVN」ブランドから「BF 360 Flow White」を採用している。
さらに、発売を記念して7月31日までの期間限定で、初回受注分30台に限り、AMD Ryzen 7 9800X3DからAMD Ryzen 9 9950X3Dへの無償アップグレード特典も提供される。ユーザーはカスタマイズ時にアップグレードを選択する必要があるという。
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