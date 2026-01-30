AMD Ryzen 7 9850X3D採用！ サイコムの最新BTOパソコンが販売開始

サイコムは、最先端のAMD Ryzen 7 9850X3DデスクトッププロセッサをBTOパソコンのラインナップに加え、1月30日より販売を開始した。

今回の新製品では、AMD Ryzen 7 9850X3Dの最大ブーストクロックが5.6GHzに達し、これまでのモデルよりもさらに優れた処理能力を実現する。特にゲーミングや映像編集、AI処理でその性能が光る。サイコムのゲーミングモデル、静音モデル、水冷モデル、プレミアムモデルなどでこのプロセッサがオプションとして選択可能だ。

AMD Ryzen 7 9850X3Dを搭載した製品には、高性能なPC構成が施されている。例えば、G-Master Spear X870Aは中型タワーケースを使用したモデルで、価格は528,500円（税込、送料別）。また、G-Master Spear Mini B850Aはミニタワーモデルで価格が594,960円（税込、送料別）、デュアル水冷仕様のG-Master Hydro X870Aは833,670円（税込、送料別）となっている。

各製品の詳細やカスタマイズオプションについては、サイコムの公式ウェブサイトで確認可能だ。購入方法や納期についても同サイトで確認できる。