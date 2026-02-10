RTX 50シリーズ搭載PC購入で『バイオハザード レクイエム』がもらえる！ サイコムが期間限定キャンペーン

サイコムは、最新のNVIDIA GeForce RTXTM 50シリーズを搭載したBTOパソコン購入者に、サバイバルホラー『バイオハザード レクイエム』のゲームコードをプレゼントするバンドルキャンペーンを2月10日より開始した。このキャンペーンは3月16日23:59まで行われ、参加者はBTOパソコンに含まれるGeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070のいずれかを選ぶ必要がある。

バンドルキャンペーンでは、サイコムが提供する高性能BTOパソコンから選べるNVIDIA GeForce RTXTM 50シリーズが対象となる。参加者は、キャンペーン期間中にパソコンを購入し、4月16日23:59までにGeForce Experienceでゲームコードを引き換える必要がある。なお、ゲームコードは1人につき1つまで提供される。

サイコムのおすすめカスタマイズモデルとして、三つのBTOパソコンが紹介されている。まず、AMD搭載のハイパフォーマンスゲーミングモデル「G-Master Spear X870A」は、価格が528,500円で提供されている。また、ミニタワー型のコンパクトサイズゲーミングモデル「G-Master Spear Mini B850A」は636,140円で、デュアル水冷ゲーミングモデル「G-Master Hydro X870A」は833,670円で提供されている。

さらにこれらのモデルでは、最新のWi-FiとBluetooth、32GBから96GBまでの大容量メモリー、最大4TBの高速SSDというスペックが備わっており、ゲーミング体験を最大限に引き出す設計となっている。

詳しいキャンペーン情報や購入方法については、サイコムの公式ウェブサイトで確認が可能だ。