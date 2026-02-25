ソフトバンク、Android向けRCSを3月18日より提供開始

ソフトバンクは2026年3月18日より、Android向けに新メッセージサービス「RCS」の提供を始めることを明らかにした。ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOの3ブランドでサービスを展開する。

RCS（Rich Communication Services）は、SMSやMMSの後継となるメッセージサービス。電話番号を使ってテキストや写真、スタンプなどを送ることが可能で、一対一のやり取りのほか、複数人が参加するグループチャット形式にも対応している。

ソフトバンクでは「ソフトバンク」「ワイモバイル」「LINEMO」のユーザーに本サービスを提供するが、RCS自体は国際標準規格のため、送信側と受信側の双方がRCSに対応していれば、異なる通信事業者のユーザーともメッセージのやり取りが可能だ。

SMSとは異なり、メッセージの送信料は無料。ただし、送受信にインターネットを利用するため、データ通信量（いわゆる「ギガ」）を消費する形となる。

また、RCSとして送信できない状況（送り先がRCS非対応の場合など）では、送信方法が自動でSMSに切り替わり、送信文字数に応じた料金が発生するため気を付けたい。

3月18日時点の対応機種とアプリはそれぞれ以下のとおり。