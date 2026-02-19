JAPANNEXT、15.6型フルHDモバイルモニターを発売　IPS搭載で17,980円の高コスパモデル

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは2月19日、15.6インチのIPSパネル搭載フルHDモバイルモニター「JN-MD-Ei156F2-W」を17,980円（参考価格:税込）でECサイト限定で発売すると発表した。本体はホワイトカラーを採用し、鮮やかかつスマートなデザインで多様な空間にマッチしやすい。

　JN-MD-Ei156F2-Wは、広視野角178°のIPSパネルを採用し、フルHD（1920×1080）の解像度を提供する。どの方向から見ても色やコントラストがほとんど変わらず、見やすさが保たれるとしている。白を基調としたデザインにより、室内装飾のアクセントとして利用でき、ホワイトカラーの周辺機器と統一することも可能だ。

　この製品は約700gと軽量で、最薄部分は9mmと薄型であるため、外出時の携帯にも最適だ。ワーケーションやリビングでの使用、そして出張時のプレゼンテーションにもぴったりだろう。USB-Cを2つ（うち1つは電源供給用）、miniHDMIを1つ搭載し、柔軟な接続方法を提供する。フリッカーやブルーライトを軽減し、目の疲れも軽減する仕様になっている。

　モニター背面にはキックスタンドを備えており、場所を選ばずに自立させて使用することができる。また、持ち運びに便利なフェルトケースが付属しており、移動中の製品を保護する。VESAマウントへの対応や内蔵ステレオスピーカーにより、さらに多様な用途での利用ができる。

　2年間のメーカー保証がついており、長期間安心して利用できるのも魅力の一つである。この製品はAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの各ページから購入可能だ。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

