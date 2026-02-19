JAPANNEXT、4K/120Hz対応の27インチIPSゲーミングモニター「JN-IPS27G120U-W」を41,980円で発売

JAPANNEXTは、2月19日に新たな4Kゲーミングモニター「JN-IPS27G120U-W」を41,980円（直販価格:税込）で発売する。白を基調としたデザインと共に、高速リフレッシュレートや応答速度を兼ね備えた一品だ。

「JN-IPS27G120U-W」は、27インチのIPSパネルを搭載し、3840×2160の4K解像度を持つゲーミングモニターだ。フルHDの約4倍の作業領域を提供し、高精細な表示が可能である。特に、120Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、ゲームプレイでの滑らかな映像を実現し、最高のゲーム体験を提供するとしている。

モニターのデザインは、白を基調とした爽やかでシンプルなもので、デバイス環境を白で統一したい人々や、クリーンな見た目を求めるシーンに最適だ。また、インターフェイスとしてHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を備え、様々なデバイスとの接続が可能である。

本製品は最大輝度400cd/m2とsRGB:100%の色域を誇り、HDR400相当の性能を備えており、リアルに迫った深みのある映像表現を提供する。ゲーム以外にもデスクワークでの高い生産性を支援する内容に仕上がっているという。PS5との接続にも対応し、4K:120Hzでのゲームプレイが楽しめる。電源アダプターやケーブル類もホワイトに統一されており、全体的に一貫したデザインを実現している。

JAPANNEXTの提供するこの製品は、スタイリッシュで効率の良いディスプレイ環境を求めるゲーマーにとって優れた選択肢となるだろう。