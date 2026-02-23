このページの本文へ

ウマ娘から懐かしのしゅごキャラ！まで、壽屋の最新フィギュア満載の「コトブキヤコレクション 2026」開催

2026年02月23日 15時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集●ASCII

　ハイクオリティなフィギュアやプラモデルで人気の壽屋の新作製品がお披露目される「コトブキヤコレクション 2026」が2月13日～15日、秋葉原UDXギャラリーにて開催された。会場では壽屋のオリジナルIPやメカニック系の新商品がお披露目されたほか、「ARMORED CORE」特設エリアも設置された。

　今回は本イベントで展示された美少女系のプラモデルやフィギュアを厳選して紹介する。なお写真はコトブキヤコレクション 2026開催時のものであり、開発中・監修中の製品が含まれており、仕様などが変更される場合があることはご了承いただきたい。

コトブキヤ

入口では“動いてしゃべる”「150cm Cutieroid FAガール 轟雷」がお出迎え

　まずはオリジナルIPである「アルカナディア」のプラモデルを紹介。プラモデルでは他のシリーズや、既存の商品に加えるオプションパーツの新製品も多数展示されていた。

コトブキヤ

「アルカナディア」ギィ　2026年2月発売予定

コトブキヤ

「アルカナディア」ゆるかな「ルミティア」　発売時期未定

コトブキヤ

「アルカナディア」第11弾キャラクター　発売時期未定

コトブキヤ

「アルカナディア」第12弾キャラクター　発売時期未定

コトブキヤ

「アルカナディア」第13弾キャラクター　発売時期未定

　スケールフィギュアはオリジナルIPだけでなくTVアニメのキャラクターフィギュアも展示。「ウマ娘 プリティーダービー」や「アイドルマスター」、懐かしい「しゅごキャラ！」など、多数の作品のフィギュアが展示されていた。

コトブキヤ

「ポケットモンスター」初音ミク（エスパー）＆メロエッタ　2027年1月下旬発売予定

コトブキヤ

「ポケットモンスター」トウコ with ポカブ　発売時期未定

コトブキヤ

「メガミデバイス」PUNI☆MOFU マオ／トゥ　発売時期未定

コトブキヤ

「フレームアームズ・ガール」スティレット Swimsuit Ver.　発売時期未定

コトブキヤ

「SNK美少女」ユリ・サカザキ -THE KING OF FIGHTERS XV-　発売時期未定

コトブキヤ

「無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～」シルフィエット・グレイラット＆ルーシー・グレイラット　発売時期未定

コトブキヤ

「ウマ娘 プリティーダービー」サクラチヨノオー　2026年5月発売予定

コトブキヤ

「ウマ娘 プリティーダービー」［紫雲の夢見取り］トウカイテイオー　2026年8月発売予定

コトブキヤ

「ウマ娘 プリティーダービー」グラスワンダー　発売時期未定

コトブキヤ

「ウマ娘 プリティーダービー」ナリタタイシン　発売時期未定

コトブキヤ

「ウマ娘 プリティーダービー」スーパークリーク　発売時期未定

コトブキヤ

「カナン様はあくまでチョロい」高潔カナン　発売時期未定

コトブキヤ

「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」ユミア・リースフェルト お天気雨Ver.　発売時期未定

コトブキヤ

「THE KING OF FIGHTERS XV」ナコルル THE KING OF FIGHTERS XV Ver.　発売時期未定

コトブキヤ

「軌跡シリーズ」アリサ・ラインフォルト　発売時期未定

コトブキヤ

「ドールズフロントライン2：エクシリウム」サブリナ ベリーザバイオーネVer.　発売時期未定

コトブキヤ

「ドールズフロントライン2：エクシリウム」スプリングフィールド 灯火の女王Ver.　2026年9月発売予定

コトブキヤ

「勝利の女神：NIKKE」アニス：スパークリングサマー　発売時期未定

コトブキヤ

「アズールレーン」ヒンデンブルク　発売時期未定

コトブキヤ

「ホロライブプロダクション」紫咲シオン～ゴスロリ衣装Ver.～　発売時期未定

コトブキヤ

「アイドルマスター」天海春香-THE IDOLM@STER 20th anniversary-　発売時期未定

コトブキヤ

「学園アイドルマスター」月村手毬-Luna say maybe-　発売時期未定

コトブキヤ

「学園アイドルマスター」葛城リーリヤ-白線-　発売時期未定

コトブキヤ

「学園アイドルマスター」秦谷美鈴-ツキノカメ-　発売時期未定

コトブキヤ

「葬送のフリーレン」OSHI WORKS フリーレン　2026年6月発売予定

コトブキヤ

「Fate/strange Fake」フランチェスカ・プレラーティ　発売時期未定

コトブキヤ

「しゅごキャラ！」日奈森あむ 制服ver.　2026年2月発売予定

コトブキヤ

「しゅごキャラ！」ほしな歌唄 制服ver.　2026年4月発売予定

コトブキヤ

「しゅごキャラ！」アミュレットハート　2026年9月発売予定

©KOTOBUKIYA
©KOTOBUKIYA / FAGirl Project
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
© Crypton Future Media, INC.
© KOTOBUKIYA ©Masaki Apsy ©Toriwo Toriyama
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
©理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅲ」製作委員会
© Cygames, Inc.
©nonco・講談社／カナン様はあくまでチョロい製作委員会
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
© Sunborn Information Technology Co., Ltd. © HAOPLAY Limited All rights reserved.
©Proxima Beta Pte. Limited ©SHIFT UP CORP.
© 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ YongShi Co.，Ltd.
© 2017 Yostar, Inc.
© COVER
THE IDOLM@STER TM & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
©成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
©PEACH-PIT／講談社

