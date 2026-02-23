ウマ娘から懐かしのしゅごキャラ！まで、壽屋の最新フィギュア満載の「コトブキヤコレクション 2026」開催

ハイクオリティなフィギュアやプラモデルで人気の壽屋の新作製品がお披露目される「コトブキヤコレクション 2026」が2月13日～15日、秋葉原UDXギャラリーにて開催された。会場では壽屋のオリジナルIPやメカニック系の新商品がお披露目されたほか、「ARMORED CORE」特設エリアも設置された。
今回は本イベントで展示された美少女系のプラモデルやフィギュアを厳選して紹介する。なお写真はコトブキヤコレクション 2026開催時のものであり、開発中・監修中の製品が含まれており、仕様などが変更される場合があることはご了承いただきたい。
入口では“動いてしゃべる”「150cm Cutieroid FAガール 轟雷」がお出迎え
まずはオリジナルIPである「アルカナディア」のプラモデルを紹介。プラモデルでは他のシリーズや、既存の商品に加えるオプションパーツの新製品も多数展示されていた。
「アルカナディア」ギィ 2026年2月発売予定
「アルカナディア」ゆるかな「ルミティア」 発売時期未定
「アルカナディア」第11弾キャラクター 発売時期未定
「アルカナディア」第12弾キャラクター 発売時期未定
「アルカナディア」第13弾キャラクター 発売時期未定
スケールフィギュアはオリジナルIPだけでなくTVアニメのキャラクターフィギュアも展示。「ウマ娘 プリティーダービー」や「アイドルマスター」、懐かしい「しゅごキャラ！」など、多数の作品のフィギュアが展示されていた。
「ポケットモンスター」初音ミク（エスパー）＆メロエッタ 2027年1月下旬発売予定
「ポケットモンスター」トウコ with ポカブ 発売時期未定
「メガミデバイス」PUNI☆MOFU マオ／トゥ 発売時期未定
「フレームアームズ・ガール」スティレット Swimsuit Ver. 発売時期未定
「SNK美少女」ユリ・サカザキ -THE KING OF FIGHTERS XV- 発売時期未定
「無職転生Ⅲ ～異世界行ったら本気だす～」シルフィエット・グレイラット＆ルーシー・グレイラット 発売時期未定
「ウマ娘 プリティーダービー」サクラチヨノオー 2026年5月発売予定
「ウマ娘 プリティーダービー」［紫雲の夢見取り］トウカイテイオー 2026年8月発売予定
「ウマ娘 プリティーダービー」グラスワンダー 発売時期未定
「ウマ娘 プリティーダービー」ナリタタイシン 発売時期未定
「ウマ娘 プリティーダービー」スーパークリーク 発売時期未定
「カナン様はあくまでチョロい」高潔カナン 発売時期未定
「ユミアのアトリエ ～追憶の錬金術士と幻創の地～」ユミア・リースフェルト お天気雨Ver. 発売時期未定
「THE KING OF FIGHTERS XV」ナコルル THE KING OF FIGHTERS XV Ver. 発売時期未定
「軌跡シリーズ」アリサ・ラインフォルト 発売時期未定
「ドールズフロントライン2：エクシリウム」サブリナ ベリーザバイオーネVer. 発売時期未定
「ドールズフロントライン2：エクシリウム」スプリングフィールド 灯火の女王Ver. 2026年9月発売予定
「勝利の女神：NIKKE」アニス：スパークリングサマー 発売時期未定
「アズールレーン」ヒンデンブルク 発売時期未定
「ホロライブプロダクション」紫咲シオン～ゴスロリ衣装Ver.～ 発売時期未定
「アイドルマスター」天海春香-THE IDOLM@STER 20th anniversary- 発売時期未定
「学園アイドルマスター」月村手毬-Luna say maybe- 発売時期未定
「学園アイドルマスター」葛城リーリヤ-白線- 発売時期未定
「学園アイドルマスター」秦谷美鈴-ツキノカメ- 発売時期未定
「葬送のフリーレン」OSHI WORKS フリーレン 2026年6月発売予定
「Fate/strange Fake」フランチェスカ・プレラーティ 発売時期未定
「しゅごキャラ！」日奈森あむ 制服ver. 2026年2月発売予定
「しゅごキャラ！」ほしな歌唄 制服ver. 2026年4月発売予定
「しゅごキャラ！」アミュレットハート 2026年9月発売予定
