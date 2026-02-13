ブルアカやアズールレーンが人気

初音ミクやウマ娘など定番フィギュアも多数

今年も幕張メッセ 国際展示場にて、世界最大級の造形・フィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル2026［冬］」が開催された。当日は雪が降り、鉄道も遅れが出るあいにくの天候にも関わらず、熱心なファンが来場し、寒さを吹き飛ばす熱気に包まれていた。

今回も企業ブースに展示されていた美少女系の新作フィギュアを厳選して紹介する。なお写真はワンフェス2026［冬］開催時のものであり、開発中・監修中の製品が含まれており、仕様などが変更される場合があることはご了承いただきたい。

今回は突出してこのアニメやゲームのフィギュアが増えたという傾向はなかったが、「ブルーアーカイブ」や「アークナイツ」、「アズールレーン」などのフィギュアの新作がますます増えていた。もちろん初音ミクやエヴァ、ウマ娘といった定番フィギュアも盛りだくさんだ。

グッドスマイルカンパニー／マックスファクトリー

（WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40）