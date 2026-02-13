ブルアカやアズールレーンが人気
初音ミクやウマ娘など定番フィギュアも多数
今年も幕張メッセ 国際展示場にて、世界最大級の造形・フィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル2026［冬］」が開催された。当日は雪が降り、鉄道も遅れが出るあいにくの天候にも関わらず、熱心なファンが来場し、寒さを吹き飛ばす熱気に包まれていた。
今回も企業ブースに展示されていた美少女系の新作フィギュアを厳選して紹介する。なお写真はワンフェス2026［冬］開催時のものであり、開発中・監修中の製品が含まれており、仕様などが変更される場合があることはご了承いただきたい。
ワンダーフェスティバル2026［冬］。造形・フィギュアの祭典らしく（？）誰かが作った小さな雪だるまが……
今回は突出してこのアニメやゲームのフィギュアが増えたという傾向はなかったが、「ブルーアーカイブ」や「アークナイツ」、「アズールレーン」などのフィギュアの新作がますます増えていた。もちろん初音ミクやエヴァ、ウマ娘といった定番フィギュアも盛りだくさんだ。
グッドスマイルカンパニー／マックスファクトリー
（WONDERFUL HOBBY LIFE FOR YOU!! 40）
Solarain「ギルティクラウン」楪いのり -You're the world to me-/Inori Yuzuriha -You're the world to me- 2026年10月発売予定
グッドスマイルレーシング「初音ミク GTプロジェクト」レーシングミク 2025Ver. 2027年2月発売予定
グッドスマイルカンパニー「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」初音ミク 漢宮秋月Ver. 発売時期未定
グッドスマイルレーシング「初音ミク GTプロジェクト」ねんどろいど レーシングミク 2026Ver. 2026年7月発売予定
グッドスマイルカンパニー「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」ねんどろいど 初音ミク カンタレラVer. 2026年7月発売予定
グッドスマイルカンパニー「ブルーアーカイブ」ねんどろいど シロコ＊テラー 2026年7月発売予定
グッドスマイルカンパニー「崩壊：スターレイル」ねんどろいど ヒアンシー 2026年8月発売予定
グッドスマイルカンパニー「葬送のフリーレン」ねんどろいど フリーレン 修行時代Ver. 2026年7月発売予定
グッドスマイルアーツ「BanG Dream!」ねんどろいど 椎名立希 発売時期未定
グッドスマイルアーツ「BanG Dream!」高松 橙 Zero gravity Ver.／千早愛音 Zero gravity Ver. 発売時期未定
グッドスマイルアーツ「崩壊3rd」キアナ装甲 ドン！烈火の願い星 発売時期未定
ファット「ブルーアーカイブ」シロコ＊テラー 発売時期未定
グッドスマイルアーツ「ブルーアーカイブ」マリー（アイドル） メモリアルロビーVer. 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「ブルーアーカイブ」ノア 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「ブルーアーカイブ」サクラコ（アイドル） 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「ブルーアーカイブ」アリス 発売時期未定
スクウェア・エニックス「ファイナルファンタジーX」ユウナ 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「ダンガンロンパシリーズ」江ノ島盾子 15th Anniversary Ver. 2027年2月発売予定
グッドスマイルカンパニー「ウマ娘 プリティーダービー」ライスシャワー ～あこがれの景色～ 2027年1月発売予定
グッドスマイルカンパニー「ウマ娘 プリティーダービー」タマモクロス 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「ウマ娘 プリティーダービー」マンハッタンカフェ 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「ウマ娘 プリティーダービー」［溶けない砂糖菓子］アストンマーチャン 発売時期未定
ファット「ウマ娘 プリティーダービー」フサイチパンドラ 発売時期未定
ファット「ウマ娘 プリティーダービー」エイシンフラッシュ 勝利ポーズVer. 発売時期未定
ファット「ウマ娘 プリティーダービー」デュランダル 2026年6月発売予定
ファット「アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」」オベイユマスター 2026年11月発売予定
ウェーブ「New PANTY & STOCKING with GARTERBELT」POP UP PARADE パンティ L size／ストッキング L size 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「影の実力者になりたくて！」POP UP PARADE ベータ L size 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「負けヒロインが多すぎる！」八奈見杏菜 水着Ver. 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「銀河特急 ミルキーサブウェイ」POP UP PARADE チハル＆マキナ SP 発売時期未定
グッドスマイルアーツ「TVアニメ「その着せ替え人形（ビスクドール）は恋をする」」喜多川海夢 ハロウィンVer. 発売時期未定
ウェーブ「この素晴らしい世界に祝福を！」POP UP PARADE アクア L size 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「涼宮ハルヒの憂鬱」POP UP PARADE 涼宮ハルヒ L size 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「劇場版「グリッドマン ユニバース」」新条アカネ feat. トリダモノ／宝多六花 feat. トリダモノ 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「リコリス・リコイル」井ノ上たきな キービジュアルVer.／錦木千束 キービジュアルVer. 発売時期未定
グッドスマイルアーツ「新世紀エヴァンゲリオン」惣流・アスカ・ラングレー／綾波レイ 発売時期未定
ファット「Fate/Grand Order」英霊夢装：メリュジーヌ 発売時期未定
グッドスマイルカンパニー「Fate/stay night」セイバー・リリィ ～全て遠き理想郷（アヴァロン） 2026年6月発売予定