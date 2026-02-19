Amazonの「Echo Dot ドラえもんエディション」、30種類以上の限定ボイスと「129.3」にちなんだ特別価格で発売

Amazonは2月19日、国民的人気キャラクター「ドラえもん」とコラボレーションした特別なスマートスピーカー「Echo Dot（第５世代）ドラえもんエディション」の予約受付を開始しました。日本限定の製品です。

人気のスマートスピーカー「Echo Dot」の本体をドラえもんがデザインされた特別仕様に変更。ファンにはたまらない「ドラえもんの声」による限定機能が搭載されています。出荷予定は3月10日です。

ドラえもんが「通りぬけフープ」からやってきた！

こだわりのデザイン

Echo Dot ドラえもんエディションは、家族が集まるリビングや子供部屋など、幅広い場所で「インテリアに馴染みつつ、遊び心がある」ことをコンセプトに開発されています。

デザイン：ひみつ道具「通りぬけフープ」越しにドラえもんが音楽を奏でているようなオリジナルイラストを採用。

こだわり：藤子プロや小学館集英社プロダクションの協力のもと、キャラクターが主張しすぎない点を重視しているそうです。

アマゾンジャパン合同会社 Amazonデバイス 事業本部 Echo・スマートホーム事業部 事業部長 丸山 舞さんは「アレクサもドラえもんのように、いつでも味方でいて、皆さんの生活を豊かにする存在になりたい」と、コラボレーションへの想いを語っています。

30種類以上の「ドラえもんの声」で毎日を彩る限定スキル

本製品の最大の特徴は、購入者特典が付与されており、「Alexa ドラえもん時報スキル」を使用した際、時刻の案内に合わせてドラえもんが一言メッセージを返してくれる点です。これに定型アクションと組み合わせることで、より充実した使いこなしも可能です。

時報と一言メッセージ：アレクサに「ドラえもん時報を開いて」と時間を尋ねると、ドラえもんの声で時刻を教えてくれるだけでなく、「もうすぐお休みの時間だね」「今日も1日頑張ろう！」といった、時間帯に合わせた30種類以上の限定メッセージが添えられます。

定型アクションとの連携：「アレクサ、おはよう」と話しかけた際に、ドラえもんの時報の後に音楽を流すなど、毎朝のルーティンをドラえもんと一緒にスタートさせることが可能です。

特典の有効化や定型アクションの作り方は製品パッケージに同梱されている資料（Alexa スキル『ドラえもん時報』のスペシャル特典について）に詳しく書かれています。

価格は1万1293円、その理由はドラえもんの体型に？

発表会で注目を集めたのが、そのユニークな価格設定です。販売価格は1万1293円となっています。

ドラえもん好きならピンと来るかもしれませんが、この数字は、ドラえもんのプロフィールである「身長129.3cm、体重129.3kg、胸囲129.3cm」にちなんだもの。ファンなら思わずニヤリとしてしまう遊び心をこめました。

本製品は2023年に発売され、大ヒットを記録したEcho Dot、Echo Pop専用の「ドラえもんスタンド」に続くもの。ついに本体そのものがドラえもん仕様となりました。Echo Dot ドラえもんエディションは未来のひみつ道具のような体験が、すぐそばにやってきます。

製品の販売と出荷は新生活シーズンに合わせたスケジュールで展開。2月19日から4月3日までの期間には、Amazon Alexa公式Instagramで、この製品をAmazonサイトで無料購入できるクーポンを10名にプレゼントするキャンペーンも実施される予定です。

購入者特典はドラえもん専用スタンドと同じとのことですが、Echo Dotと一体化したコンパクトなデザインはテレビサイドやベッドサイドなどにも置きやすそうです。

