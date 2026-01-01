このページの本文へ

待ちきれない大谷翔平ファンはこのTシャツを着て盛り上がろう!! 原宿で「The New Balance Baseball POP-UP Store」開店

2026年02月17日 03時00分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

　ニューバランスはWBCを前に発表会を行ない、新規契約選手の発表、大谷翔平選手と共同開発した新作に加え、期間限定の「The New Balance Baseball POP-UP Store」を原宿にオープンした。

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

株式会社ニューバランスジャパン・マーケティング部ディレクター鈴木健氏と、マーケティング部シニアマネージャー加瀬知之氏が登壇し発表した

期間限定ポップアップストア
2月16日から3月22日まで
ニューバランス原宿で開催

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

　「The New Balance Baseball POP-UP Store」はフラッグシップストアであるニューバランス原宿の1階「Stage（ステージ）」エリアにて2月16日から3月22日まで開催となる。

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

　大谷翔平選手に加え、新規契約が発表となった横浜DeNAベイスターズの牧秀悟選手、広島東洋カープの小園海斗選手、そして世界のベースボールアスリートたちを表現した特別な展示や、サイン入りシューズなどを展示。

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

　最新の「The Shohei Ohtani Signature Collection」や限定アパレルを販売。球場の雰囲気を空間と音で表現したフォトブースや、ガチャガチャも設置される。

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

フォトブースは誰でも体験できる

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

「The Ohtani Signature Collection」購入でガチャガチャ参加コインを１枚もらえる

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

　POP-UP Storeがスタートする2月16日から発売となるMade in USAのプレミアムコレクションから大谷翔平選手のモーメンタムTシャツが登場。

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

　「大谷翔平シグネチャー Made in USA ショートスリーブTシャツ」は、二刀流をイメージしたグラフィックと東京を表す「TYO」の文字を組み合わせたデザインや、大谷翔平選手が着用予定のスパイクやシグネチャーロゴをあしらったデザインが登場。ニューバランス原宿、ニューバランス心斎橋、ニューバランス 大谷翔平シグネチャーコレクション期間限定店（成田空港）、ニューバランス公式オンラインストアの店舗限定で販売となる。

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

「The Shohei Ohtani Signature Collection」
ゲームデー、トレーニング、ライフスタイルの3カテゴリーで発売
 

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

　「The Shohei Ohtani Signature Collection」は2月13日より順次ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランスオフィシャルストア、その他取り扱い店にて販売となる。

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

　コレクションはゲームデー、トレーニング、ライフスタイルの3カテゴリーで構成され、アスリートやファンが大谷翔平選手の持つアスリート性、スタイル、スピリットを日常のあらゆる瞬間で感じられるようデザインされている。

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

　ゲームデーは大谷翔平選手の唯一無二のプレースタイルに対応するために最高レベルのパフォーマンスを追求して設計。トレーニング用アパレルとフットウェアには、耐久性・可動性・通気性を高める高機能素材を採用し、試合日や練習日に求められる動きをサポートする。

　ライフスタイルラインは、大谷翔平選手の個人的な好みやスタイルから着想を得ており、上質なコットンニットやウーブン素材を使用し、快適さと動きやすさを両立させている。

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

　また、初めてウィメンズアイテムも加わり、すべてのカテゴリーで大谷翔平選手のロゴがあしらわれ、アスリートとファンが一日のあらゆる瞬間をサポートできるようデザインされている。

「The New Balance Baseball POP-UP Store」

