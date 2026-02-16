GIGABYTE、PCIe 5.0対応「H810M K GEN5」発売　DDR5対応で約1.4万円前後

　GIGABYTEは、Intel H810チップセットを搭載した新製品のマザーボード「H810M K GEN5」を2月20日より国内正規代理店を通じて販売開始する。価格はオープンプライスで、13,980円前後を想定している。

　この新製品は、PCIe 5.0 x16スロットに対応し、次世代の高速なデータ転送を可能にする。また、EZ-Latchによる簡単なPCIe x16スロットのクリックリリース機構が搭載されており、ユーザーはスムーズで手間のかからないセットアップを楽しめるという。さらに、Realtek製の高音質オーディオによるクリアなサウンド体験、PCIe 4.0 M.2スロットのプッシュピン式ネジなし設計、Realtek GbE有線LANによる安定した高速通信を提供する。

　ディスプレイ接続には、HDMIおよびDisplayPortを備え、シリアルポート用のヘッダピン、Smart Fan 6機能で効率的な冷却を実現する。メモリーはDual Channel DDR5 XMP対応で、最新の技術を駆使した製品となっている。また、本製品はOC機能を省略し、コストパフォーマンスを追求している。さらに嬉しいことに、CPUソケットピン折れ保証も対象になっており、安心感をもって購入できる。

