GIGABYTE、最新RTX 5060 Ti搭載グラフィックボードと外付けGPUボックスを発売

シー・エフ・デー販売は、GIGABYTEブランドの新製品として、最新GPU「NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti」を搭載したデュアルファングラフィックボード『GV-N506TWF2MAX OC-8GD』と、外付けGPUボックス『GV-N506TIXEB-16GD』を発売した。

グラフィックボード『GV-N506TWF2MAX OC-8GD』は、最新GPUアーキテクチャとVRAM 8GBを搭載しており、オーバークロックにも対応する。また、WINDFORCE空冷システムとオリジナルブレードファンにより、冷却効率と静音性を両立。グラフェンナノ潤滑剤を採用したファンは、摩耗を抑えた長寿命設計となっている。メタルバックプレートが、基板のたわみを防止し、輸送時や長期使用時の物理的ダメージを防ぐという。

一方、外付けGPUボックス『GV-N506TIXEB-16GD』は、同じくRTX 5060 Tiを搭載し、ノートPCでもデスクトップ並みの性能を実現する。16GBのVRAMによって、大容量のデータも快適に処理可能だ。Thunderbolt接続対応により、ノートPCとの単一ケーブル接続が可能で、設置性と拡張性が優れている。WINDFORCE冷却システムとHawkファンによる高効率の放熱設計を備え、長期安定動作をサポートするとしている。

2つの商品はそれぞれの用途に応じた柔軟なチューニングが可能であり、価格は『GV-N506TWF2MAX OC-8GD』が76,800円前後、『GV-N506TIXEB-16GD』が139,800円前後の見込み。