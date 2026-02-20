最大440 AI TOPSの実力。GIGABYTE「GAMING A16」、RTX 5050×Ryzen 7で新世代ゲーム体験

GIGABYTEは2月20日、新たな16.0型ゲーミングノートPC「GAMING A16 5THP3JP864SP」を発表した。発売日は2月21日、価格は280,000円前後の見込みで、GIGABYTEノートPC取扱店で購入が可能だ。

「GAMING A16 5THP3JP864SP」は、強力なAMD Ryzen 7 170プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。このデバイスは、ディスクリートGPUによる高速処理と高AI機能を組み合わせ、最高440 AI TOPSの性能を誇る。ディスプレイにはリフレッシュレート165Hz、応答速度3msの16.0型WUXGA液晶パネルを採用し、スムーズでリアルな映像表現を実現する。

登場したGAMING A16は、32GBのDDR5メモリとGIGABYTE独自のWINDFORCE冷却技術を搭載し、長時間のゲームプレイでも高い冷却効率を維持するとしている。また、Dolby AtmosサウンドシステムやAIによる音声コントロール機能により、より高度なエンターテインメント体験を提供する。加えて、USB PD 3.0による急速充電とWi-Fi 6E対応の接続機能を備え、使用シーンを問わずに便利に活用できる。

ノートPCの管理を支援するため、AIエージェント「GiMATE」が搭載されており、音声認識を通じてより直感的に操作が可能となっている。AIを活用した様々な機能が統合され、ユーザーのユニークな使用ケースに対応する。