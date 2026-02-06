インテリアに溶け込む高性能PC、木目調「GIGABYTE AERO X3D WOODモデル」発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　GIGABYTEと千葉県市川市に本社を置くRefT Computerがコラボレーションを行い、GIGABYTE AERO X3D WOOD仕様の高性能デスクトップパソコンを2月6日から販売開始する。価格はハイエンド構成が432,000円、ミドル構成が372,000円となる。

　GIGABYTEが手がける「AERO X3D WOOD」モデルは、木目調外観が特徴であり、RefT Computerとのコラボレーションにより実現した。この製品は温かみと高級感を持ち合わせたデザインで、GIGABYTEの「AERO」および「EAGLE」ブランドのパーツを多数採用している。ホワイトカラーで統一された外観は洗練されたスタイルを演出し、美しい内部レイアウトが特徴だ。

　ハイエンド構成モデルは、美しく洗練された外観のNorth Chalk White TG Clearケースに取り囲まれ、AMD Ryzen 7 9700Xを搭載。1TBのM.2 SSDやGeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12Gなど、最先端技術を駆使したパーツで構成されている。一方で、ミドル構成も同様に魅力的で、価格を抑えながらも高性能なシステムを提供する。

　RefT Computerは、「魅せるパソコン」をテーマに、ゲーミングモデルやインテリアモデルを中心にユーザーにデザイン性と高品質を楽しんでもらうことを目指している。

■関連サイト

ギガバイト トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2017年
08月
2015年
04月
09月
2014年
10月
2010年
01月
02月