インテリアに溶け込む高性能PC、木目調「GIGABYTE AERO X3D WOODモデル」発売

GIGABYTEと千葉県市川市に本社を置くRefT Computerがコラボレーションを行い、GIGABYTE AERO X3D WOOD仕様の高性能デスクトップパソコンを2月6日から販売開始する。価格はハイエンド構成が432,000円、ミドル構成が372,000円となる。

GIGABYTEが手がける「AERO X3D WOOD」モデルは、木目調外観が特徴であり、RefT Computerとのコラボレーションにより実現した。この製品は温かみと高級感を持ち合わせたデザインで、GIGABYTEの「AERO」および「EAGLE」ブランドのパーツを多数採用している。ホワイトカラーで統一された外観は洗練されたスタイルを演出し、美しい内部レイアウトが特徴だ。

ハイエンド構成モデルは、美しく洗練された外観のNorth Chalk White TG Clearケースに取り囲まれ、AMD Ryzen 7 9700Xを搭載。1TBのM.2 SSDやGeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12Gなど、最先端技術を駆使したパーツで構成されている。一方で、ミドル構成も同様に魅力的で、価格を抑えながらも高性能なシステムを提供する。

RefT Computerは、「魅せるパソコン」をテーマに、ゲーミングモデルやインテリアモデルを中心にユーザーにデザイン性と高品質を楽しんでもらうことを目指している。