GIGABYTE、「AORUS 神鷹凛スペシャルセット」発売　自作PC向け豪華4点セットが46,500円で登場

GIGABYTE2月27日より、「GIGABYTE ストア【公式】」において「AORUS 神鷹凛スペシャルセット」を販売開始すると発表した。価格は46,500円で、数量限定での提供となる。

このセットには、B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-Pマザーボード、C201 PANORAMIC ICE PCケース、UD850GM PG5 V2電源ユニット、そして4種類の中からランダムで1種類が同梱される「神鷹凛フィギュア」が含まれている。

B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-Pは、MicroATXモデルで、GIGABYTEのイメージキャラクター「神鷹凛」が装飾されている特別なデザインが特徴だ。12+2+2フェーズのデジタル電源設計や大型ヒートシンク、使いやすいクリックリリースとネジ無しの設計が採用されており、ゲーマーにとって理想的な選択肢となる。

C201 PANORAMIC ICE PCケースは、MicroATX／Mini-ITX対応の白色ミドルタワー型ケースで、スモーク加工の強化ガラスパネルを前面と側面に使用している。内部を広々と見せ、拡張性に優れた設計が施されている。標準搭載されているRGBファンと発光効果が、ゲーム環境を一層魅力的にするだろう。また、PCケースのピラーレス設計は、見た目の美しさと利便性を両立している。

UD850GM PG5 V2電源ユニットは、ATX3.1規格をサポートし、80PLUS Gold認証を取得している。850Wの出力を備え、PCIe Gen 5.1グラフィックカードに対応した機能を持っている。日本製メインキャパシタやスマートファン制御など、信頼性の高いパフォーマンスで自作PCをサポートする。