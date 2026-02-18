dynabook 2026年春モデル発表！インテルCore（シリーズ1）搭載の16型～13.3型のモデル展開

Dynabookは2026年2月18日、個人向けノートPCの新製品として10機種15モデルを発表した。2月20日より順次発売となる。



大画面のホームPCから機動力抜群のモバイル機まで、幅広いユーザーのライフスタイルやニーズに対応する4つのシリーズが展開されている。

今回発表された全モデルの共通仕様として「インテルCoreプロセッサー」を採用。パフォーマンス、モビリティ、そしてAI活用の三要素を高い次元でバランスさせているのが最大の特徴だ。

Tシリーズ 16型

「Tシリーズ（T9、T7、T6、T5）」は16型オールインワンノートPCで4機種7モデルを展開。約1.99kgのコンパクトボディ、かつ堅牢性とバッテリー駆動を追求したモデルだ。



モデルごとにカラー展開があり、T9が1モデルで「P2T9APBL」（アッシュブルー）、T7が3モデルで「P2T7APBL」（アッシュブルー）、「P2T7APBS」（アッシュシルバー）、「P2T7APBG」 （アッシュゴールド）、T6が2モデルで「P1T6APEL」（アッシュブルー）、「P1T6APEG」（アッシュゴールド）、T5が1モデルで「P1T5APEL」（アッシュブルー）のラインアップだ。

最上位のT9は、CPUにCore 7 150U、メモリーは32GB、ストレージには1TBの高速SSDを搭載する。T7、T6でもCore 7 150Uを採用し、メモリーは16GB、ストレージが512GBという基本性能を確保した。T5はインテルCore 5 120U、16GBメモリー、256GB SSDという構成だ。



ディスプレーは16.0型ワイド （16:10）WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶 （ノングレア）省電力LEDバック ライトを採用。

Tシリーズの共通仕様としては16型の大画面ながら、家中どこへでも持ち運べる。また光学ドライブを内蔵しており、大切な思い出のDVD鑑賞やデータ保存も容易だ。さらに、T9とT7には2年保証が付帯し、顔認証機能やAIカメラエフェクターも搭載。家族で安心して長く使える一台となっている。

製品サイズは約幅360.0×奥行251.5×高さ23.7～25.7mmで、重さが約1.99kg。予想実売価格はT9が29万円台前半、T7が24万円台後半、T6が23万円前後、T5が20万円台半ば。発売は2月20日より順次となる。

Cシリーズ 16.0型

「Cシリーズ（C7、C6、C5）」は16型スタンダードノートPCで3機種5モデルを展開。大画面の利便性はそのままに、より洗練されたスリムさを追求したモデルだ。



カラーラインでモデルが分かれ、C7が3モデル「P1C7APEL」（アッシュブルー）、「P1C7APES」（アッシュシルバー）「P1C7APEG」（アッシュゴールド）、C6が1モデルで「P1C6APEL」（アッシュブルー）、C5が「P1C5APES」（アッシュシルバー）のラインアップ。

スペックは、C7がインテルCore 7 150U、16GBメモリー、512GB SSD。C6がインテルCore 5 120U、16GBメモリー、256GB SSD。C5がインテルCore 3 100U、16GBメモリー、256GB SSDと、用途に合わせて最適なプロセッサーを選択可能となっている。

ディスプレーは16.0型ワイドWUXGA（16:10）高輝度・広視野角 TFTカラー、LED液晶を搭載。質量は約1.85kgで、バッテリー駆動時間は動画再生時約5時間、アイドル時約8時間となる。

製品サイズは約幅360.0×奥行251.5×高さ19.9～21.9mm。予想実売価格はC7が23万円前後、C6が20万円台後半、C5が18万円台前半だ。2月20日より順次発売となる。

Mシリーズ 14.0型

「Mシリーズ（M7, M6）」は14型モバイルノートPCで2機種2モデルを展開、「場所を選ばない」ライフスタイルにも合わせやすいモデルだ。



M7が「P1M7APEL」（オニキス ブルー）、M6が「P1M6APEL」（オニキス ブルー）というカラーラインアップとなる。

スペックはM7がインテルCore 7 150U、16GBメモリー、512GB SSD。M6がインテルCore 5 120U、16GBメモリー、256GB SSDを搭載する。

ディスプレーは14.0型 FHD広視野角 TFTカラー LED液晶を採用。バッテリー駆動時間は動画再生時約5.5時間、アイドル時約12.5時間だ。180度開くフラット構造を採用している。

製品サイズは約幅323.9×奥行211.8×高さ18.75mmで、重さが約1.38kg。予想実売価格はM7が20万円台半ば、M6が18万円台前半。2月27日より順次発売予定だ。

Sシリーズ 13.3型

Sシリーズ「S6」は13.3型モバイルノートPCで今回のラインアップの中でもっとも軽いモデルだ。カラーは「P1S6APES」（プレミアム シルバー）も1モデル展開。

スペックはインテルCore 5 120U、16GBメモリー、256GB SSDを搭載。薄さ約15.95mm、重さ約1.21kgという極めてコンパクトな設計ながら、インターフェースはUSB Type-CからHDMI出力までフル装備している。

ディスプレーは13.3型 FHD広視野角 TFTカラー LED液晶を搭載。バッテリー駆動時間は動画再生時約5時間で、アイドル時約11.5時間となる。

製品サイズは約幅305.9×奥行201.7×高さ15.95mm。予想実売価格は18万円半ば。2月27日より順次発売予定だ。

共通仕様

ハードウェア面では、同社が長年培ってきた「dynabook エンパワーテクノロジー」を全モデルに適用。高度な冷却設計と放熱制御により、プロセッサーのパフォーマンスを長時間、安定して引き出し続ける。これにより、負荷の高い動画編集や複数のAIアプリを同時に動かすシーンでも、ストレスのない動作を実現している。

また、AIがマイクの集音時に周囲の騒音（タイピング音や背景の雑音）をカットして自分の声をクリアに届ける「AIノイズキャンセラー」や、会議中に手元で瞬時に消音できる「ワンタッチマイクミュート」など、オンラインコミュニケーションの質を高める機能も充実している。

さらに、わずか30分の充電で約40%の容量を回復できる「お急ぎ30分チャージ」への対応や、Microsoft 365 Personal（24か月版）の標準付属など、実用性を重視した製品となっている。