4K60Hz対応！ ノートPCを最大3画面出力するトリプルディスプレイアダプターで作業効率アップ

ラトックシステムは2月下旬、ノートPCを複数ディスプレイに出力できるディスプレイアダプター2製品を発売する。デュアルディスプレイアダプター「RS-UCHD2-PHL」の価格は12,650円で、トリプルディスプレイアダプター「RS-UCHD3-PD」の価格は15,400円。

これらの製品は、USB Type-Cポートに接続するだけで手軽にマルチディスプレイ環境を構築でき、DP Altモード対応のWindows、Mac、Chromebookに対応する。ドライバーインストールが不要で、PDポート（最大100W対応）を搭載しており、利用中にノートPCへの給電も可能だ。2画面モデル「RS-UCHD2-PHL」はUSB機器やLANルーターを接続でき、3画面モデル「RS-UCHD3-PD」は広い表示領域を確保して並行作業を行える。

両モデルともに最大4K60Hzの高精細映像対応で、ウルトラワイドモニターUWQHD (3440×1440)での動作も確認している。また、クラムシェルモードとの組み合わせにより、スッキリとしたデスクで作業ができるのも特徴だ。