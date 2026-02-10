ファミマ×鎌倉パスタ再び！「明太カルボナーラ」「チーズボロネーゼ」発売

ファミリーマートは「鎌倉パスタ監修 生パスタ明太カルボナーラ」と「鎌倉パスタ監修 生パスタチーズボロネーゼ」を2月10日から全国の店舗にて順次発売する。

ファミマ×鎌倉パスタ再び！

パスタ専門店の「鎌倉パスタ」が監修した商品が、2種発売される。

ファミリーマートと鎌倉パスタのコラボ商品は、昨年登場時にも好評。 今年は、昨年評判が良かったメニューを大幅にアップデートした「明太カルボナーラ」と、新メニュー「チーズボロネーゼ」の2種類を展開。



鎌倉パスタ監修のもと、生パスタの食感はもちろんのこと、麺とソースの相性にもこだわったパスタがラインナップされる。

▲「生パスタ明太カルボナーラ」（550円）



カルボナーラソースをベースに、チーズのコク、明太子の旨み、そして卵黄のまろやかさが重なる濃厚な味わいが特長で、店舗でも人気の高いカテゴリー。



明太カルボナーラソースに負けない麺の存在感と、最後まで飽きずに楽しめるソースと麺の一体感にこだわっている。

▲「生パスタチーズボロネーゼ」（578円）



ボロネーゼでは肉の旨味に加え、チーズのコクと香りがバランスよく重なり、シンプルでありながら深みのある味わいを再現。



濃厚でありながらもしつこくならないよう調整されており、贅沢さと奥行きを感じられるよう仕上がっているという。

あのもちもち麺がファミマで食べられる！

「鎌倉パスタ」はこだわりのもちもち生麺を和のテイストで楽しむパスタ専門店で、現在全国に200店以上を展開中。

ファミリーマートでは「鎌倉パスタ」監修のパスタを昨年2月に発売し、発売初週にはパスタカテゴリーの売上数ランキング1位・2位を独占するなど、人気を集めたという。

今年も監修パスタが食べられるチャンス！売り切れる前に早めにチェックしておきたい。

（※文中の価格はすべて税込）