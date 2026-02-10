ショルダーストラップが充電ケーブルに。USB Type-C対応の2in1アイテム

エレコムは、ショルダーストラップとしても充電ケーブルとしても使用可能な「USBケーブルショルダーストラップ」を発売した。この製品はUSB Type-Cに対応しており、直径約6mmの丸ひもデザインで、スマートフォンやモバイルバッテリーと組み合わせることができる。価格はオープン価格で、ブラック、カーキ、ベージュ、ホワイトの4色を展開している。

この「USBケーブルショルダーストラップ」は、充電ケーブルとしても使うことができる"2in1"仕様だ。特に日常での使用に耐えうる軽量スリム設計であり、肩への負担を軽減するものとして開発された。ストラップの長さは1.5mまで調整可能で、ストラップホールシートを使うことでストラップホールがないスマートフォンにも対応する。

両端のコネクターはキャップ付きのUSB Type-Cで、最大60W（20V/3A）の大電流にも対応する。アースカラーのデザインは、どんな服装にもマッチしやすく、耐荷重はおよそ2.5kgだ。ただし、機器本体は250g以下のものを推奨している。付属のストラップホールシートはステンレス製で、高い耐久性を誇る。

使用時には、片方のコネクターキャップを外すことで充電ケーブルとしても即座に変えることが可能で、日常生活での利便性を向上させる。旅行や出張時の荷物軽量化はもちろん、様々なシーンで活躍するだろう。なお、本製品は防水仕様ではないため、雨天時の使用は避けたほうが良いとのこと。