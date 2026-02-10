2月13日発売！ MSIより、X870E/X870チップセット搭載マザーボードが登場

MSIは2月13日より、X870E/X870チップセット搭載マザーボードを3製品発売する。価格は「MEG X870E ACE MAX」が139,800円、「MPG X870I EDGE TI EVO WIFI」が62,980円、「PRO X870E-S EVO WIFI」が39,980円。

このマザーボードは、大容量64MB BIOS ROMを搭載していることが特徴だ。特にMAXシリーズでは、外部クロックジェネレーター「OC ENGINE」が搭載されており、CPUのベースクロックを調整することでゲームのパフォーマンスを最大15％向上させられるという。

「MEG X870E ACE MAX」は、CPUの性能を引き出す18+2+1フェーズ 110A SPS対応の電源回路を搭載している。「MPG X870I EDGE TI EVO WIFI」はMini-ITXマザーボードとしてコンパクトながらも高性能で、USBポートやM.2スロットの増設が可能な5-in-1 XPANDERカードを備えている。「PRO X870E-S EVO WIFI」は、ホワイトシルバーのヒートシンクを搭載したスタンダードモデルで、5G LAN + Wi-Fi 7を搭載しており、快適なネットワーク体験が可能となっている。