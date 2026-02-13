このページの本文へ

3月10日発売

“岩”系ハーゲンダッツって何!? ザク食感「ロッキークランチー」にアイス界ざわつく

2026年02月13日 10時45分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

ハーゲンダッツに岩系新シリーズ!?

　ハーゲンダッツ ジャパンは、新シリーズ「ROCKY CRUNCHY!（ロッキークランチーーー！) 」のミニカップアイス2種を3月10日より期間限定にて全国で発売する。

ザク食感!?まったく新しいハーゲンダッツ
「ROCKY CRUNCHY!」

　「ROCKY CRUNCHY!」は、かみ砕く楽しさがクセになる“ザク硬”食感が特長の、ハーゲンダッツの新シリーズ商品。近年、ASMRなどを背景に、咀嚼の楽しさや硬い食感の食べ物への人気が高まっていることから開発された。

　ザクザクを超えた“ザク硬”食感のトッピングと、なめらかなアイスクリームとのコントラスト、さらに変化のある味わいにより、つい食べ進めたくなるおいしさを特徴としている。

　顎が驚くほどの食感と、これまでにない新しく楽しいアイスクリーム体験が楽しめるという。

　「ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!『ストロベリーブラックココア』」「同『ソルティハニーバター』」の2種を展開。

▲ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!「ストロベリーブラックココア」373円

　甘酸っぱいストロベリーの味わいに、“ザク硬”食感を掛け合わせたアイスクリーム。

　果実感のあるストロベリーソースを加えたストロベリーアイスクリームに、ほのかなビター感がアクセントとなる、岩のようにごろっとした大きめのハードブラックココアクッキーをトッピングしている。

▲ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCHY!「ソルティハニーバター」373円

　甘じょっぱいハニーバターの味わいに、“ザク硬”食感を掛け合わせたアイスクリーム。

　バターのコクとハニーソースの優しい甘さが広がるバタースカッチアイスクリームに、ほどよい塩味をきかせ、こちらも岩のようにごろっとした大きめのハードバタービスケットをトッピング。

　いずれも、パッケージはアメリカンテイストを取り入れ、従来のハーゲンダッツとは一味違った世界観で表現している。

歯に自信がある人は挑戦を！

　「ザクザクを超えた“ザク硬”」という攻めた硬さに注目が集まる。ハーゲンダッツといえば、ねっとり濃厚なアイスをベースに、アクセントのあるフレーバーでも「パキッ」「サクッ」といった上品な食感が主流だった。それだけに、“岩”のような食感という表現には意表をつかれる。

　また、いつものハーゲンダッツとは違ったポップな雰囲気のパッケージも斬新。

　大げさだが、はたしてあなたの歯は“ザク硬”に対抗できるのか？ハードな食感が好きな人は挑戦してみよう！

　（※文中の価格はすべて税込）

