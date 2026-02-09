大容量64MB BIOS ROM搭載！ MSIより、AMD Ryzen 9000シリーズプロセッサー対応のAM5マザーボード3機種が登場

MSIは2月13日より、新しいAM5マザーボード3モデル「MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI」、「PRO B840-S EVO WIFI6E」、「PRO A620AM-G EVO WIFI」を発売する。価格は「MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI」が40,980円、「PRO B840-S EVO WIFI6E」が24,980円、「PRO A620AM-G EVO WIFI」が17,980円。

この3モデルは、大容量64MB BIOS ROMを搭載しており、今後登場予定のCPUに対応できるようになっているのが特徴だ。MAXシリーズには、外部クロックジェネレーター「OC ENGINE」を搭載しており、デバイスに影響を与えることなくCPUベースクロックの調節が可能となっている。

「PRO B840-S EVO WIFI6E」および「PRO A620AM-G EVO WIFI」は、どちらもシンプルで高品質部材を採用しているモデルだ。2.5G LAN + Wi-Fi 6Eを搭載し、高速で安定したオンライン環境を提供するという。気になった人は、製品ページから詳細を確認してほしい。