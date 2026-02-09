ASUSがプロゲーマーと共同開発！ ゲーミングデバイス3製品、2月13日より発売開始

ASUS JAPANは2月13日、ゲーミングブランドのROGより、プロゲーマーと共同開発したゲーミングデバイス「ROG Harpe II Ace Gaming Mouse」、「ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller」、および「ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboard」を発売する。

ROG Harpe II Ace Gaming Mouseは、ROG AimPoint Pro 光学センサーを搭載し、精密な操作を実現するゲーミングマウスだ。バイオベースナイロン素材の使用により、軽量化と耐衝撃性を両立している。さらに、最大8KHzのポーリングレートを誇るROG SpeedNova 8K ワイヤレス技術を採用することで、ワイヤレスでも優れた応答性を提供するという。

ROG Raikiri II Xbox Wireless Controllerは、有線、ワイヤレス、Bluetooth接続に対応するゲームパッドだ。ドリフトを抑えるTMRジョイスティックを搭載し、精度と省電力を両立している。また、デュアルモードトリガーを採用しており、ショートストロークのマイクロスイッチトリガーとフルストロークのTMRセンサートリガーのシームレスな切り替えが可能となっている。

ROG Falchion Ace 75 HE Gaming Keyboardは、ROG HFX V2スイッチとROGホールセンサーを搭載し、0.01mm単位でアクチュエーションポイントを調整できるキーボードだ。最大8000Hzのポーリングレートにより、高速な入力更新が可能で、1ミリ秒から0.125ミリ秒まで遅延が短縮されるという。専用保護キャリーケースも付属しており、安心して持ち運ぶことができるのも特徴だ。