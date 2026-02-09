黒染めオークのフロントパネル採用！「North」シリーズのフルブラックモデル登場

アスクは2月6日より、Fractal DesignのPCケース「North Momentum Edition」と「North XL Momentum Edition」を発売した。価格は「North Momentum Edition」が33,180円、「North XL Momentum Edition」が39,000円。

この製品は、黒染め加工を施したオーク材のフロントパネルにダークアロイのアクセントを組み合わせたデザインが特徴だ。ケース前面には高強度の液晶ポリマー製ブレードと、ノイズを低減するスイープブレードデザインの「Momentum 12/14」ファンを3基搭載し、冷却効率を高めているという。また、内部パーツやイルミネーションを楽しむための強化ガラスのサイドパネルや、メンテナンスを容易にするプルタブ式のトップパネル、各所には取り外し可能なダストフィルターも備えられている。

フルタワー型の「North XL Momentum Edition」には、最大413mmのグラフィックボードを装着できるほか、トップに最大360mm、フロントに最大420mmの水冷ラジエーターを設置可能となっている。さらに、E-ATXや背面コネクタマザーボードへの対応も可能だ。