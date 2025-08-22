アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」でエース級の人気を誇る後藤まつり（ごとう・まつり）さんが、4th DVD「君だけに見せてあげる」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：105分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

8月2日の「TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）2025」においても、グループとして2年ぶりに出演してファンを沸かせた後藤さん。3月に千葉県で撮影された4th DVDは、先生（＝視聴者）に恋をする高校生という役どころ。卒業後の進路をどうするかを考えながら過ごす様子などが描かれる。

――どんなシーンが楽しめますか？

【後藤まつり】 制服を着て教室で勉強したり、自宅のベッドで「先生は私のこと、どう思っているんだろう」と考え込んだり、休日に海に遊びに行ったりする姿が楽しめます。夢のなかで警察官やホテルのコンシェルジュになる妄想シーンも入っています。

――オススメは？

【後藤まつり】 体育館でバスケをやるシーンです。最初はユニフォーム姿で準備運動しているのですが、脱いで水着になってシュートを打ったりします。今作のなかでは等身大の自分を一番出せていると思います。

――大人っぽいシーンを挙げるなら？

【後藤まつり】 警察官になって違反を取り締まるところかな。車のなかで「もしかしたら私に逮捕されたいの？」と迫っています。シャツをはだけて青のランジェリーを見せるところが、特にセクシーな感じになっています。

――スタイルのよさが表現できたのは？

【後藤まつり】 大浴場でシャワーを浴びるシーンです。布面積の小さな水着だったし、胸やボディーラインがきれいに出せたかなって。実はロケ前にピラティスに通ってがんばったのですが、あまり体が絞れていない状態のまま撮影。そのぶんグラビア向きのむちむち感が楽しめるかな……という点でも推したいです（笑）。

今後もステージで歌って踊るアイドルとしての活動とグラビアを両立させながらがんばる意向。グループは12月で結成6周年を迎えるので、「6周年ワンマンに向けてレベルアップを果たしたい」と抱負を述べた。9月も対バンを含めたライブ開催が非常に多いので、グループのXでスケジュールを確認しよう。