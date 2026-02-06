2月13日発売！ 小型PCケース「TR100」シリーズ＆80PLUS PLATINUM認証の電源ユニット「TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM」

アスクは2月13日、ThermaltakeのミニPCケース「TR100」シリーズおよび電源ユニット「TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM」を発売する。価格は「TR100」シリーズが20,980円から21,480円、「TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM」が29,800円。

Thermaltakeの「TR100」シリーズは、コンパクトでありながら高い拡張性と冷却性能を持つミニPCケースだ。デュアルチャンバー設計により、冷却効率が高められ、長さ360mmのグラフィックボードや長さ280mmの水冷用ラジエーターにも対応している。サイズは高さ294mm、奥行き391mmで、Mini-ITXマザーボードとSFX電源ユニットに対応可能な設計となっている。

一方、「TOUGHPOWER SFX 850W PLATINUM」は、80 PLUS PLATINUM認定を受けた電源ユニットだ。SFXフォームファクター準拠で、ATXケースに取り付け可能な変換ブラケットも付属する。また、12V 6ピン×2コネクタを標準搭載し、全てのコンデンサに日本メーカー製の105℃コンデンサを採用しており、安定性と信頼性を実現しているという。