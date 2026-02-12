31.5インチで6K解像度、JAPANNEXT「JN-X6K」登場｜6016×3384・90W給電対応

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　JAPANNEXTは2月12日、新たな31.5インチIPSパネルの6K液晶モニター「JN-X6K」を179,800円（直販価格:税込）で発売すると発表した。JN-X6Kは、フルHDの約9.8倍、4Kの約2.4倍の高解像度を誇り、広い作業領域を提供する。

　JN-X6Kは、6016×3384の高解像度IPSパネルを採用し、最大輝度500cd/m2、sRGB100%、DCI-P3 96%の広色域をカバー。HDR400相当の映像表現により、明るさとコントラストをしっかりと表現し、色鮮やかな表示を実現する。これにより、映像編集やデザイン作業における高精細なディテール表現も可能となり、視覚的な作業の効率を向上させるとしている。

　また、本製品は、USB-Cによる最大90W給電が可能で、1本のケーブルで映像出力とノートPCへの給電を同時に行えるためデスク周りをスッキリ保つ。また、PBP（Picture by Picture）やPIP（Picture in Picture）機能により、複数の入力を同時に表示できる。さらに、スタンドは134mmの範囲で高さ調整が可能で、縦画面表示にも対応する。

　搭載されているKVM機能により、接続されたキーボードやマウスの使用も簡単に切り替えられる上、デザインはホワイトを基調としており、清潔感のあるおしゃれな空間を演出する。本製品は、VESAマウントにも対応しており、様々な設置方法を選択できる。

■関連サイト

JAPANNEXT トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2021年
08月
09月
10月
2020年
06月
07月