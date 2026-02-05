JAPANNEXTの新作27インチWQHDモニター「JN-i27Q2」、2万円台で登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルを搭載したWQHD液晶モニター「JN-i27Q2」を2月5日に26,980円（直販価格:税込）で発売する。

　「JN-i27Q2」は、27インチIPSパネルを採用し、解像度はWQHD（2560×1440）に対応する。通常のフルHD（1920×1080）よりも78％高精細な映像を提供し、ゲームやデスクワークにおける生産性向上にも寄与するだろう。広視野角上下左右178度を実現し、どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ないのが特徴だ。最大輝度300cd/m²を誇るパネルは、sRGB100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真を色鮮やかに美しく表現するという。

　インターフェースにはHDMI 1.4×1（75Hz）とDisplayPort 1.2×1（75Hz）を用意し、様々な機器と接続が可能だ。AdaptiveSync（FreeSync）に対応しており、ティアリングを軽減し滑らかな映像を楽しめる。また、眼に優しいフリッカーフリー機能やブルーライト軽減モードを搭載しており、長時間の使用も安心だ。

　VESAマウント（100×100mm）に対応し、別売りのモニターアームとの併用が可能。また、3W×2のスピーカーを内蔵し、オーディオも充実している。2年間のメーカー保証が付属するので安心して使用できる。

