JAPANNEXT、15.6インチIPS搭載の白いモバイルモニター「JN-MD-IPS156F2-W」発売　価格は20,480円

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは2月19日、15.6インチのIPSパネルを搭載したフルHDモバイルモニター「JN-MD-IPS156F2-W」を20,480円（直販価格:税込）で発売すると発表した。購入は、Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのオンラインプラットフォームで可能だ。

　JN-MD-IPS156F2-Wは、色の変化が少ないIPSパネルを使用し、上下左右178°の広視野角を実現する。重さは約700g、最薄部は9mmと軽量で薄型設計のため、外出先やリビングでの使用にも適している。ホワイト基調で統一されたケーブル付きのため、デバイスを白で統一したいユーザーや医療機関での使用にも最適だとしている。

　本製品は、USB-Cハイブリッド対応端子1つ、電源供給用USB-C 1つ、miniHDMI 1つを装備。フリッカーやブルーライトを軽減する機能も搭載し、長時間の作業でも目の負担を軽減する。キックスタンド付きで自立使用が可能、VESA規格(75mm)によりモニターアームへの取り付けもできる。2W×2のスピーカー内蔵で動画やゲームにも対応する。

　JN-MD-IPS156F2-Wは2年間のメーカー保証も付いており、さまざまな用途で活用できる万能なモバイルモニターだ。

