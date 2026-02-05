ノートPCはケーブル1本でOK　JAPANNEXTの21.5インチUSB-C対応モニター

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは2月5日、21.5インチのIPSパネルを搭載し、USB-C給電（最大65W）に対応したフルHD液晶モニター「JN-IPS215FHD-C6」を発売する。価格は税込み15,980円（直販価格:税込）となる。

　「JN-IPS215FHD-C6」は、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないIPSパネルを採用し、広視野角上下左右178度を実現する。解像度はフルHD（1920×1080ピクセル）で、リフレッシュレートは75Hzだ。USB-Cポートは映像出力とノートPCへの給電を同時に行うことができ、ケーブルが一本で済むため、作業環境がすっきりするとともに、ノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要がない。

　本製品は、HDMI 2.0やUSB-Cといった豊富なインターフェースを備え、様々なデバイスと接続可能だ。また、AdaptiveSync（FreeSync）に対応しており、画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレによるティアリングを防止し、滑らかで美しい映像を提供する。さらに、長時間の作業にも眼に優しいフリッカーフリーとブルーライト軽減モードを搭載している。

　「JN-IPS215FHD-C6」は75×75mmのVESAマウントにも対応し、モニターアームやスタンドにも使用可能だ。内蔵スピーカー（2W×2）も備え、2年間のメーカー保証付きで安心して使用できる。

